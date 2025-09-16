Vendita San Siro, Sala: "Se tutto va bene domani dovremmo andare in giunta"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è intervenuto a RTL 102.5 e ha rilasciato queste parole sulla trattativa per la vendita di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter: "Se tutto va bene domani dovremmo andare in giunta. Lo stadio deve essere pronto per il 2031, perché la Uefa ci sta dicendo che non considereranno Milano per gli Europei di calcio del 2032 se rimarrà San Siro".

Le parole del numero uno di Palazzo Marino sono riportate da sportmediaset.it che poi aggiunge: "Se non vi saranno nuovi intoppi in giunta, Milan e Inter potranno finalmente cominciare a immaginarsi uno stadio tutto loro, di proprietà, da rimodernizzare e da portare al livello dei migliori stadi d'Europa. La svolta è grande perché l'iter è stato lunghissimo e per certi versi estenuante. Così, dopo aver sondato altre possibilità ed essere passati dalle ipotesi Rozzano (per l'Inter) e San Donato (per il Milan), la casa di nerazzurri e rossoneri potrà tornare a essere, a lungo, nel centro della città".

