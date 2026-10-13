Ventola su Modric: "È un problema per questo Milan, ma Amorim ci ha già spiegato perché l'ha voluto tenere"

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Il pensiero di Nicola Ventola sul Milan nel corso della prima puntata stagionale di Viva El Futbol

Nel corso della prima puntata stagione di Viva El Futbol, Nicola Ventola parlato del Milan di Ruben Amorim, reduce dal deludente pari di Reggio Emilia contro il Sassuolo di Alberto Aquilani:

"Modric è un problema per il Milan di Amorim, ma lui stesso ha spiegato perché ha fatto carte false per tenerlo. Perché? Perché quando ci sono delle fasi della partita laddove c'è bisogno di possesso lui è fondamentale". Allora Cassano ha ribattuto: "Ma da quando hanno cominciato la stagione giocano uomo a uomo. Modric non è questo. Se metti due mezze ali come l'anno scorso, lui gestisce. Però in questo momento qua Amorim vede più Musah, che ha 7 polmoni, e Rabiot, che ha polmoni e si butta. E allora anche lì, dico io, è una via di mezzo: perché tu hai fatto rimanere Modric? È un super campione. Se gioca non puoi dirgli di fare la pressione". A quel punto Ventola ha concluso: "Amorim è coerente che non lo fa giocare nelle fasi della partita concitate".