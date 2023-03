Ventola: "Peggior partita per Leao, mai in gara. Ma non è stato aiutato"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nicola Ventola è intervenuto nel corso della Bobo Tv e ha parlato così di Rafael Leao e della partita contro la Salernitana: "Per Leao con la Salernitana la partita peggiore: non è mai entrato in gara, sempre secondo sulla palla, non gli è riuscito un dribbling, mai nel gioco. Però è anche vero che la squadra non lo ha aiutato: sempre secondi sulla palla rispetto a una Salernitana organizzatissima. Leao non fa bene, altri non fanno bene: Ibrahimovic, Origi, De Ketelaere, Florenzi… Male, male. Origi e Ibra proprio non ne volevano sapere di venire a giocare e aspettavano la palla lunga, non si muovevano se non per i cross."