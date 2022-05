Verità&Affari - RedBird piomba sul Milan: superata l'offerta di Investcorp

MilanNews.it

Come riporta Verità&Affari questa mattina in edicola, RedBird ha offerto una cifra superiore a quella messa sul tavolo da Investcorp. Oltre alla cifra, però la struttura dell'operazione è considerata anche più solida. Oltre all'aspetto economico, la cessione del club rossonero a Investcorp deve essere garantita dal fatto che il Milan non venga gravato da una parte del debito utilizzato per finalizzare l'operazione. Con RedBird l'affare non è ancora chiuso, ma l'operazione è ben avviata.