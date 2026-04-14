Vernazza e il paradosso del campionato: "Grazie Inter, dovrebbero cantare i milanisti e gli juventini"

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Sebastiano Vernazza, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla Serie A: "L'Inter ha messo le mani sullo scudetto, con i sentiti complimenti e ringraziamenti di Milan e Juve. È il senso di una domenica molto diversa da quella che si pronosticava. Chi avrebbe detto che il Napoli nel pomeriggio non sarebbe passato a Parma? Eppure al Tardini è finita 1-1. Chi non pensava che l’Inter a Como avrebbe rischiato parecchio? E in effetti la squadra di Cristian Chivu ha sofferto fino all’ultimo istante, però ha vinto e lo ha fatto con una rimonta imperiale, da 0-2 a 4-2 (a seguire il 4-3 dell’irriducibilità comasca).

La partita è stata bellissima e ci rincuora: se i match di Serie A fossero tutti così, e a patto di far giocare qualche italiano in più, il nostro sarebbe un campionato allenante e andremmo fissi al Mondiale, come succedeva una volta. Il vantaggio dell’Inter sul Napoli è salito a più nove, divario quasi incolmabile a sei giornate dalla fine: lo scudetto è imperdibile. La sconfitta del Como fa felici Milan e Juve. Allegri resta a più cinque sui comaschi, scivolati al quinto posto. La Juve di Spalletti scavalca il Como e si insedia al quarto posto, l’ultimo utile per la Champions. Grazie Inter, dovrebbero cantare i milanisti e gli juventini".