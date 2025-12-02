Vernazza: "Il Milan ha battuto le altre tre, di corto muso: dettaglio che conta molto"

La situazione in vetta alla classifica appare, dopo 13 giornate, piuttosto ingarbugliata. Così tante squadre - quattro - divise solamente da un punto non si vedevano dal 2001. A oggi in vetta ci sono Milan e Napoli ma di settimana in settimana la fisionomia è sempre cambiata, motivo per cui la concentrazione deve rimanere altissima perché basta veramente un passo falso per ritrovarsi tre squadre davanti. A parlare del momento del Milan e di Luka Modric, il giornalista Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Vernazza sul Milan di Allegri: "Il Milan ha battuto le altre tre e sempre di corto muso, come da codice allegriano. Due vittorie per 1-0 contro Roma e Inter e il 2-1 contro il Napoli. I rossoneri hanno sconfitto anche il Bologna (altro 1-0). È un dettaglio che conta molto, significa che il Milan si è dimostrato superiore alla concorrenza. II vantaggio è noto: Massimiliano Allegri non deve districarsi tra campionato e coppe, le altre pagano l'usura del doppio "incarico"."