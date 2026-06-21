Vernazza sul Milan: "E se il mercato lo facesse Amorim? Nessuno più dell'allenatore sa chi serve e chi no"

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Il giornalista Sebastiano Vernazza ha commentato il caos societario al Milan che è ancora senza dirigenza. Un ruolo fondamentale lo potrebbe avere il tecnico Amorim

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza ha commentato la situazione di caos che c'è al Milan: "La speranza è che Amorim stia lavorando sia sui piani tecnico-tattici sia sui giocatori da vendere e da acquistare. Il portoghese viene dal Manchester United, esperienza non esaltante, chiusa con l'esonero, ma in Inghilterra ha imparato a muoversi come un manager, con operatività sul mercato. Si dice che in questi giorni abbia telefonato ai giocatori più importanti, ad esempio Rabiot, per rassicurarli sulla tenuta del Milan ad alti livelli. Nella storia rossonera, non mancano i riferimenti sul tema. Nereo Rocco, il grande Paròn delle prime due Coppe dei Campioni, negli anni Sessanta, orientava le trattative. Arrigo Sacchi sapeva farsi ascoltare da Silvio Berlusconi, come dimostrò il braccio di ferro su Borghi e Rijkaard nell'estate del 1988 (Berlusconi voleva l'argentino, Sacchi ottenne l'olandese).

Siamo nei dintorni del paradosso, massima cautela, ma se Amorim diventasse il motore più o meno occulto del mercato rossonero, lo svantaggio potrebbe tramutarsi in vantaggio. Nessuno più dell'allenatore sa chi serve e chi no. A patto di sbrigarsi, le urgenze sono molte. Bisogna trovare un centravanti che segni. Occorre verificare se Jashari, liberato dall'insostenibile ombra di Modric, possa diventare il regista in capo. È necessario capire che cosa fare di Leao. Il ragazzo se ne vuole andare? Benissimo, nessuno lo trattiene, però svenderlo non si può. In difesa serve qualcuno più forte di Gabbia, Tomori, Pavlovic e De Winter. Datevi una mossa, per tutti i diavoli (Tex Willer è americano come Cardinale)".