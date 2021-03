Verona-Milan 0-1 al primo tempo: intensità e... Krunic. Che gol!

Milan in vantaggio dopo i primi quarantacinque minuti di gioco. Decide, per il momento, il bellissimo gol su punizione di Krunic. Ottima prestazione dei rossoneri, soprattutto sul piano dell'intensità e dell'agonismo. I ragazzi di Pioli si rendono pericolosi già al 15esimo, ma Leao spreca malamente un cross al bacio dalla destra di Calabria. Nessun rischio per Donnarumma: solo un retropassaggio corto di Tomori mette un po' in difficoltà Gigio, ma la difesa se la cava in qualche modo.