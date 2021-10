Verona, proseguono gli allenamenti in vista del Milan: prevista per domani una seduta al mattino

Proseguono gli allenamenti in casa Verona in vista della sfida, valida per l'ottava giornata di Serie A, in programma sabato sera in casa del Milan. I gialloblu hanno svolto esercizi e lavoro tattico nell'impianto di Castelnuovo del Garda mentre domani effettueranno una sola seduta in tarda mattinata. A riferirlo è il sito ufficiale del club veneto.