Verona sul baratro, Gaich: "Andremo a San Siro a testa alta, pronti a dare il massimo"

MilanNews.it

Adolfo Gaich, attaccante dell'Hellas Verona, ha parlato così al canale tematico del club dopo il pareggio con l'Empoli e in vista dell'ultima giornata di campionato contro il Milan, a San Siro, che sarà decisiva per la salvezza degli Scaligeri: "Dobbiamo pensare che oggi abbiamo conquistato un punto in ogni caso, e che manca ancora una battaglia da giocare a San Siro, dove dovremo dare tutto. Penso sia una gara che andrà preparata principalmente dal punto di vista mentale. È una sfida sicuramente da affrontare bene, ma dovremo andare a San Siro a testa alta, pronti a dare il massimo. Dovremo avere l'atteggiamento giusto per dare tutto fino alla fine"