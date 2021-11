Verso Atl.Madrid-Milan, Repubblica: "Simeone ultimo giudice di Pioli"

"Simeone ultimo giudice di Pioli": titola così questa mattina Repubblica in vista del match di stasera tra Atletico Madrid e Milan. I rossoneri, ultimi in classifica con un solo punto dopo quattro giornate, devono battere a tutti i costi gli spagnoli per sperare di avere ancora una chance di qualificarsi agli ottavi di Champions League. "È la nostra ultima possibilità" ha ammesso ieri in conferenza anche Stefano Pioli.