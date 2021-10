Verso Bologna-Milan, il bilancio dei rossoneri con l'arbitro Valeri

Sarà Paolo Valeri l'arbitro di Bologna-Milan, match valido per la nona giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45. Il fischietto romano arbitrerà per la 35esima volta in carriera i rossoneri, che sotto la sua direzione hanno ottenuto 21 vittorie e 5 pareggi, perdendo anche in 8 occasioni. Il Milan, subito dopo la Juventus, è la squadra che Valeri ha arbitrato nel campionato italiano.