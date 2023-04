Verso Bologna-Milan: tutte le statistiche del match contro i rossoblu

Fonte: Mirco Bortolago - dal sito www-magliarossonera.it

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

STATISTICHE SULLE PARTITE

Per la trentesima giornata di Campionato il Milan è chiamato a fare punti fondamentali per la corsa ad un posto in Champions League nella prossima stagione. La Champions League però rischia di essere l'unico pensiero nella testa dei giocatori, visto che questa partita capita tra le due sfide con il Napoli, nelle quali il Milan si sta giocando il posto in semifinale. L'andata, disputata mercoledì sera, ha visto i rossoneri imporsi nella bolgia di San Siro per 1-0, con gol di Ismael Bennacer al 40'. Il ritorno ci sarà martedì sera, a Napoli.

Ma prima, c'è il Bologna di Thiago Motta, che da quando è arrivato sulla panchina felsinea ha trascinato i suoi fino all'ottavo posto. Il Milan farà un turn over completo, troppo importante la posta in palio martedì. I giocatori meno impegnati finora hanno una grande occasione per mettersi in mostra ed essere utili alla causa. Si giocherà il 15 aprile, sarà la partita n.14 in questo giorno. Finora 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. L'ultimo precedente risale alla scorsa stagione, quando il Milan sconfisse il Genoa per 2-0 con gol di Leao e Messias. Nel 2018 invece finì 0-0 tra Milan e Napoli, mentre nel 2017, nella prima partita dell'era cinese rossonera, il Milan impattò al 97' per 2-2 contro l'Inter con il gol di Zapata. Le altre reti furono di Candreva e Icardi per i nerazzurri, e di Romagnoli per il Milan. C'è anche un precedente con il Bologna, nel 1951. In quell'occasione il Milan non riuscì ad andare oltre lo 0-0.

Si giocherà sabato 23 ottobre: nella storia del Milan questa data ha visto 18 precedenti, con 12 vittorie, 4 pareggi e solo 2 sconfitte, la più recente delle quali risale addirittura al 1949 (Torino vs Milan 3-2). L'ultima partita giocata di 23 ottobre è il memorabile 4-3 con cui il Milan si impose a Lecce dopo essere stato sotto per 3-0 a fine primo tempo; la fenomenale tripletta in 15 minuti di Kevin-Prince Boateng e il gol decisivo di Mario Yepes permisero ai rossoneri di ribaltare la gara. Sarà la sfida n.186 tra Milan e Bologna, la n.92 in casa dei felsinei. Il bilancio dice 33 vittorie rossonere, 35 vittorie rossoblu e 23 pareggi.

L'ultimo precedente risale alla scorsa stagione: il Milan vinse 4-2 una partita che il Bologna finì in 9, ma che fatica! Leao e Calabria portarono in vantaggio il Milan, poi un'autorete sfortunata di Ibrahimovic e il pareggio di Barrow ad inizio secondo tempo, mentre il Bologna era in 10, per l'espulsione di Soumaoro. Al 58' poi anche Soriano fu mandato sotto la doccia, e da lì il forcing rossonero che trovò efficacia solo a 6 minuti dalla fine con Bennacer. Poi, al 90' Ibrahimovic sigillò il 4-2 finale. L'ultima occasione in cui il Milan non è riuscito a guadagnare punti a Bologna risale al 10/03/2002: in quell'occasione finì 2-0 per i rossoblu. In una sola occasione nella sua storia il Milan riuscì a realizzare un gol essendo in doppia inferiorità numerica: 8 febbraio 2017, Bologna vs Milan 0-1, rete di Pasalic all’89’ (rossoneri in 9 per le espulsioni comminate a Paletta e Kucka).

Solo in un'altra occasione il Milan riuscì a vincere una partita in 9 contro 11: era il 31/12/1966 (Serie A, Roma vs Milan 0-1), ma la rete decisiva di Rivera fu siglata quando il Milan era in 10. Nella storia delle partite tra Bologna e Milan al Dall'Ara è capitato solo due volte che la squadra in vantaggio a fine primo tempo poi si ritrovasse a perdere la partita: il 02/05/1971 il Bologna riuscì a ribaltare uno 0-2 firmato Silvano Villa e a vincere per 3-2, mentre il 24/01/1999 i ragazzi di Zaccheroni che poi vinsero lo scudetto riuscirono a ribaltare l'1-2 del primo tempo (doppietta di Signori e gol del momentaneo pareggio di Guglielminpietro) grazie all'autorete di Magoni e al gol al 90' di Bruno N'Gotty. Curiosamente, in entrambe le situazioni, il gol del 2-2 fu un'autorete. La sconfitta più ampia del Milan a Bologna risale al 28/06/1928 (5-0), mentre la vittoria più ampia, con 3 gol di scarto, ha ben 5 precedenti: in due occasioni fu 3-0 (1960 e 2010) e nelle altre tre fu 4-1 (1975, 1989 e 2009).