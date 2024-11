Verso Bratislava senza lo squalificato Morata. Scatta l'ora di Tammy Abraham

Archiviata la Juventus, il Milan si proietta già alla Champions League dove martedì l'attende una partita da vincere a tutti i costi: si va a Bratislava contro lo Slovan, attualmente ultimo con zero punti, due gol fatti e quindici subiti. I campioni di Slovacchia ritrovano per l'occasione il grande ex Juraj Kucka, Fonseca invece dovrà fare a meno di Alvaro Morata.

L'attaccante, ricordiamo, ha preso un giallo pesante a Madrid e poiché diffidato è stato squalificato per questa partita. Considerando anche l'assenza di Luka Jovic che, problemi fisici a parte non è stato iscritto nemmeno in lista UEFA, l'unico attaccante centrale a disposizione è Tammy Abraham e pertanto sarà aggregato Francesco Camarda. Gli altri indisponibili sono i lungodegenti Alessandro Florenzi e Ismael Bennacer. Quest'ultimo, oggi su Instagram ha mostrato un video nel quale si allena e annuncia un pronto ritorno.

CHAMPIONS LEAGUE, 5ª GIORNATA

MARTEDI 26 NOVEMBRE, ORE 18.45

Slovan Bratislava - Milan

Sparta Praga - Atletico Madrid

MARTEDI 26 NOVEMBRE, ORE 21

Barcellona - Brest

Bayern Monaco - Paris Saint-Germain

Inter - Lipsia

Bayer Leverkusen - Salisburgo

Manchester City - Feyenoord

Sporting CP - Arsenal

Young Boys - Atalanta

MERCOLEDI 27 NOVEMBRE, ORE 18.45

Stella Rossa - Stoccarda

Sturm Graz - Girona

MERCOLEDI 27 NOVEMBRE, ORE 21

Aston Villa - Juventus

Bologna - Lille

Celtic - Club Brugge

Dinamo Zagabria - Borussia Dortmund

Liverpool - Real Madrid

Monaco - Benfica

PSV Eindhoven - Shakhtar

CLASSIFICA

1. Liverpool 12 (d.r. +9)

2. Sporting 10 (d.r. +7)

3. Monaco 10 (d.r. +6)

4. Brest 10 (d.r. + 6)

5. Inter 10 (d.r. +6)

6. Barcellona 9 (d.r. +10)

7. Borussia Dortmund 9 (d.r. +7)

8. Aston Villa 9 (d.r. +5)

9. Atalanta 8 (d.r. +5)

10. Manchester City 7 (d.r. +6)

11. Juventus 7 (d.r. +2)

12. Arsenal 7 (d.r. +2)

13. Bayer Leverkusen 7 (d.r. +1)

14. Lilla 7 (d.r. +1)

15. Celtic 7 (d.r. 0)

16. Din. Zagabria 7 (d.r. -2)

17. Bayern Monaco 6 (d.r. +4)

18. Real Madrid 6 (d.r. +2)

19. Benfica 6 (d.r. + 2)

20. Milan 6 (d.r. +1)

21. Feyenoord 6 (d.r. -3)

22. Club Brugge 6 (d.r. -3)

23. Atletico Madrid 5 (d.r. -4)

24. PSV 5 (d.r. +2)

25. PSG 4 (d.r. -2)

26. Sparta Praga 4 (d.r. -3)

27. Stoccarda 4 (d.r. -3)

28. Shakhtar 4 (d.r. -3)

29. Girona 3 (d.r. -4)

30. RB Salisburgo 3 (d.r. -7)

31. Bologna 1 (d.r. -5)

32. RB Lipsia 0 (d.r .-5)

33. Sturm Graz 0 (d.r. -5)

34. Young Boys 0 (d.r. -10)

35. Stella Rossa 0 (d.r. -12)

36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -13)

MARCATORI

5 reti: Raphinha e Lewandowski (Barcellona), Kane (Bayern), Gyokeres (Sporting CP)

4 reti: David (Lille), Vinicius (Real Madrid)

3 reti: Guirassy e Adeyemi (Borussia Dortmund), Foden e Haaland (Manchester City), Vlahovic (Juventus), Akturkoglu (Benfica), Luis Diaz (Liverpool), Kulenovic (Dinamo Zagabria), Milambo (Feyenoord), Reijnders (Milan), Sesko (Lipsia), Sima (Brest), Wirtz (Bayer Leverkusen)