Verso Chievo-Milan: niente turnover per Gattuso

Laxalt per lo squalificato Rodríguez, forse Borini per Calhanoglu (diventato papà nei giorni scorsi), poi tutto confermato. Come riporta Tuttosport, l’intenzione di Gattuso in vista della gara con il Chievo è quella di non fare turnover. La sfida di Verona sarà cruciale e passeranno comunque otto giorni prima di tornare in campo nel derby. Insomma, c’è tutto il tempo per recuperare le energie.