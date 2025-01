Verso Dinamo Zagabria-Milan: chi è l'arbitro François Letexier

Il Milan tornerà in campo mercoledì sera alle ore 21 contro la Dinamo Zagabria, in Croazia. La gara è valida per l'ultima giornata della League Phase di Champions League: servono tre punti ai rossoneri per centrare l'obiettivo degli ottavi di finale senza passare dall'ostacolo dei playoff. Ad arbitrare la sfida sarà il fischietto francese François Letexier, al primo incrocio in carriera con il Diavolo.

Non è un arbitro qualsiasi e a inizio stagione è stato a San Siro per essere premiato come miglior arbitro dell'anno: non è un caso che in estate abbia arbitrato la finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra, vinta dagli iberici. Per lui anche una finale di Supercoppa Uefa, quella vinta ai rigori dal Manchester City sul Siviglia nel 2023. In totale sarà la diciottesima partita in Champions League per il direttore di gara transalpino. Con la Dinamo Zagabria si è già incrociato tre volte: una vittoria, un pareggio e una sconfitta, tutto perfettamente equilibrato.

Arbitro: François Letexier FRA

Assistenti: Cyril Mugnier FRA - Mehdi Rahmouni FRA

Quarto uomo: Jérémie Pignard FRA

VAR: Willy Delajod FRA

AVAR: Bastien Dechepy FRA