Verso Empoli-Milan, le probabili scelte di Zanetti e Pioli

Domani sera al Castellani di Empoli, ore 20.45, riprenderà il campionato di Empoli e Milan che si sfideranno nel match valevole per l'ottava giornata di campionato, la prima dopo la sosta per le nazionali. Inizia così il tour de force di 12 partite in un mese e mezzo per i rossoneri. Ecco le scelte probabili di mister Zanetti e mister Pioli alla vigilia della sfida, secondo la Gazzetta dello Sport.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Ballo-Tourè; Tonali, Pobega; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.