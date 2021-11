Verso Genoa-Milan: Kalulu si riprende la fascia, Tonali-Kessie in mediana

Dopo la sconfitta col Sassuolo, il Milan ha ripreso subito ad allenarsi a Milanello in vista della partita contro il Genoa, in programma domani sera allo stadio Ferraris. Tomori tornerà titolare al centro della difesa (al fianco di Kjaer) ed è molto probabile il rientro nell’undici iniziale di Kalulu (come terzino destro) e della coppia di centrocampo Tonali-Kessie.