Verso il Cagliari: De Winter c'è, Jashari scalpita per una maglia da titolare

Verso il Cagliari: De Winter c'è, Jashari scalpita per una maglia da titolareMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:20News
di Lorenzo De Angelis

Neanche il tempo di festeggiare l'anno nuovo che il Milan sarà subito impegnato in Serie A in una trasferta più che delicata, quella di Cagliari del prossimo 2 di gennaio. La formazione sarda arriva alla sfida contro i rossoneri in uno stato di forma più che ottimale, complice le due vittorie consecutive in campionato che danno morale, animo ed entusiasmo alla piazza rossoblù. 

Inutile dire che vincere è fondamentale, per mettere pressione alle rivali ma anche e soprattutto per trovare quella continuità di vittorie che in questa stagione è quasi sempre mancata. Per questo motivo a Cagliari scenderà in campo la formazione migliore possibile, con De Winter al post di Gabbia ed una possibile novità a centrocampo che porta il nome di Ardon Jashari. Lo svizzero scalpita infatti per una maglia da titolare, come riportato anche dai colleghi de Il Corriere dello Sport.