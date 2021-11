Verso il derby: corsa contro il tempo per recuperare Ballo-Touré

Corsa contro il tempo per recuperare Ballo-Tourè. Come riporta il quotidiano Tuttosport, il terzino senegalese è ancora in dubbio per il derby di domenica sera: con Hernandez squalificato toccherebbe proprio a lui, ma la caviglia sinistra fa ancora male. Il giocatore non ha ancora assorbito del tutto il colpo subito nel secondo tempo del match con il Bologna.