Verso il derby: da venerdì in vendita i biglietti per il Secondo Anello Blu 

AC Milan comunica che i biglietti per il Secondo Anello Blu relativi alla gara Inter-Milan, in programma sabato 5 febbraio alle ore 18.00 a San Siro, saranno in disponibili online in tre fasi di vendita.

Dalle ore 15.00 di venerdì 28 gennaio alle ore 23.59 di domenica 30 gennaio: vendita esclusiva dedicata agli abbonati del campionato 2019/2020. Ciascun abbonato potrà acquistare solo il proprio biglietto.

Dalle ore 10.00 alle ore 23.59 di lunedì 31 gennaio: vendita riservata ai titolari di Cuore Rossonero. Ciascun titolare potrà acquistare solo il proprio biglietto.

Dalle ore 10.00 di martedì 1° febbraio: vendita libera degli eventuali biglietti residui.

Il prezzo dei biglietti è di 45€.