Verso il derby di Milano, Allegri può arrivare a quota 110: ecco in cosa

di Federico Calabrese

Manca sempre meno, ormai, al derby di Milano, in programma domenica sera. Una sfida, quella tra Milan e Inter, che potrebbe indirizzare ancora di più il campionato, con la formazione di Christian Chivu che potrebbe scappare in classifica. 

Massimiliano Allegri vuole evitare tutto ciò, anche per arrivare a una cifra tonda: come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico livornese - tra questa esperienza e la prima in rossonero, ha vinto 109 partite su 209 giocate. Vincere domenica significherebbe arrivare a 110.