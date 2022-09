Verso il derby, Gazzetta: "Milan-Inter: i duelli decisivi"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In vista del derby in programma sabato alle 18 a San Siro, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Milan-Inter: i duelli decisivi". La Rosea ha analizzato come potrebbe essere il match ed ha indivduato tre duelli che potrebbero essere decisivi: Theo Hernandez vs Dumfries, Tonali vs Barella e De Ketelaere vs Brozovic.