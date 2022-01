Verso il derby: Pioli non scarta l'ipotesi Kessie trequartista

Domani scatterà ufficialmente l'operazione derby. Mister Pioli, ovviamente, sta già pensando al possibile assetto da utilizzare nel big match contro l'Inter. Come riporta Tuttosport, l’allenatore rossonero sta ragionando sulla possibilità di schierare Tonali e Bennacer in mediana, con Kessie trequartista per schermare Brozovic come fece all’andata Krunic. Se Kessie, invece, dovesse agire a centrocampo, allora Krunic e Brahim Diaz si giocherebbero una maglia da titolare.