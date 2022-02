Verso Inter-Milan, assenze pesantissime in attacco: in 3 anni hanno segnato solo Ibra e Rebic

Le parole di Pioli in conferenza hanno sciolto gli ultimi dubbi della vigilia. La ferale notizia, che il tifo di fede milanista sperava di non ricevere mai, è arrivata. Il 241esimo "Derby della Madonnina" della storia, quello che probabilmente indicherà la rotta da seguire per il Diavolo, sarà orfano di due fra gli interpreti più attesi. Ibrahimovic e Rebic, infatti, sono fermi ai box, e non prenderanno parte alla supersfida di sabato sera. Due assenze che hanno un ruolo cruciale in questa squadra, e che sicuramente peseranno in un impegno così prestigoso e decisivo. Zlatan e Ante, l’11 e il 12, dall’approdo dello svedese in rossonero hanno contribuito alla causa milanista con 61 goal. Ancora di più hanno fatto la differenza nelle gare che contano. Derby soprattutto. Negli ultimi 3 anni, nelle stracittadine milanesi hanno segnato solo loro per il Milan: 4 reti per Ibra, 1 per Rebic, oltre all’autorete di De Vrij nell’ultimo incontro. Per cercare un marcatore diverso, bisogna andare indietro fino al 17 marzo 2019, quando Bakayoko e Musacchio bucarono Handanovic in un rocambolesco Milan-Inter 2-3.

"Siamo cresciuti tanto con Zlatan e ora dobbiamo dimostrare di essere forti anche senza di lui" ha ricordato il tecnico emiliano in sala stampa. E quest’anno, il Milan ha dovuto abituarsi a convivere con l’assenza del suo totem d’attacco. Sarà infatti la nona volta stagionale in cui Ibra non sarà del match, ed il bilancio senza di lui è sorprendentemente positivo: 2,75 punti a partita di media in Serie A, contro gli 1,8 con il numero 11 in campo. Diversa invece la situazione per Rebic, con cui nel 2021/22 Diavolo ha ottenuto 0,25 punti in più di media a partita. Tutte pillole statistiche che, però, lasciano il tempo che trovano: è indubbio che questa squadra con i suoi giganti di origine slava a disposizione diventi più temibile. Tuttavia, il Milan può far bene anche facendo a meno di Ibra e Rebic. Parola di mister Pioli, che si augura di averne la dimostrazione nello scontro più atteso.

Di Giovanni Picchi.