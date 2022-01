Verso Inter-Milan, oggi nuovo giro di tamponi per i nerazzurri dopo la positività di Inzaghi

È fissato per oggi un nuovo giro di tamponi in casa Inter. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono iniziati i controlli medici in vista del derby contro il Milan previsto per il 5 febbraio. Il tutto in seguito alla positività di mister Simone Inzaghi. Ieri i nerazzurri hanno ripreso ad allenarsi ad Appiano agli ordini del vice Massimiliano Farris. Si attendono anche novità dall'Argentina per quel che riguarda Lautaro Martinez, visto che in queste ore sono risultati positivi il CT Lionel Scaloni, il suo secondo Pablo Aimar.