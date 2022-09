Verso Italia-Inghilterra, Tomori verso una maglia da titolare

Fonte: tuttomercatoweb.com

Stasera a San Siro si giocherà Italia-Inghilterra, gara valida per la quinta giornata del girone C di Nations League. Tra i giocatori a disposizione del ct Southgate non ci sarà Ivan Toney, che non è stato convocato per il match di San Siro. Insieme all'attaccante del Brentford out anche Ben Chilwell, Marc Guehi, lo squalificato John Stones e Jordan Henderson.

A Milano spazio al 4-2-3-1 con Tomori al centro della difesa e Kane centravanti. Partirà dalla panchina il bomber della Roma Tammy Abraham.

PROBABILE FORMAZIONE:

Inghilterra (4-2-3-1) - Ramsdale; James, Tomori, Maguire, Trippier; Bellingham, Rice; Foden, Mount, Sterling; Kane.