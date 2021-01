Verso la Coppa Italia: Gigio out per squalifica, contro l'Inter gioca Tatarusanu in porta

Domani sera contro l'Inter, nel match valido per i quarti di Coppa Italia, il Milan dovrà fare a meno di Gigio Donnarumma che è stato squalificato per un turno dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione rimediata in panchina negli ottavi contro il Torino. Contro i nerazzurri, il portiere titolare sarà quindi Ciprian Tatarusanu. Lo riferisce stamattina Tuttosport.