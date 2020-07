Verso Lazio-Milan, ecco le statistiche degli incroci tra Inzaghi e Pioli

Hanno marcato lo stesso quantitativo di gol, 9-9, ciononostante Simone Inzaghi risulta in vantaggio negli scontri diretti di campionato col collega Stefano Pioli. I successi del mister della Lazio sono, infatti, 3. Quello del tecnico del Milan, invece, 1 soltanto. Curiosamente Pioli s’aggiudicò proprio il primissimo scontro diretto fra i due: stagione 2016-2017, Inter-Lazio 3-0 alla 18esima giornata. Poi ecco una striscia di risultati ok per Inzaghi arrivata a quota 5: 3 trionfi più 2 pari.

In rosso sono, invece, i bilanci degli incroci fra Inzaghi e il Milan, fra Pioli e la Lazio. Ovviamente per i due mister. Da ricordare che Pioli è un ex. Guidò la squadra biancoceleste nelle stagioni 2014-2015 e 2015-2016 (69 panchine in A) prima di essere sollevato dall’incarico e sostituito proprio da Inzaghi.

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E PIOLI IN CAMPIONATO

3 vittorie Inzaghi

2 pareggi

1 vittoria Pioli

9 gol fatti squadre di Inzaghi

9 gol fatti squadre di Pioli

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E IL MILAN IN CAMPIONATO

2 vittorie Inzaghi

2 pareggi

3 vittorie Milan

9 gol fatti squadre di Inzaghi

9 gol fatti Milan

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E LA LAZIO IN CAMPIONATO

2 vittorie Pioli

4 pareggi

7 vittorie Lazio

14 gol fatti squadre di Pioli

23 gol fatti Lazio