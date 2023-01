MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Per il match di stasera contro la Lazio, oltre ai soliti Ibrahimovic, Maignan, Ballo-Touré e Florenzi, Stefano Pioli dovrà fare a meno anche di Theo Hernandez, fermato ieri pomeriggio da un affaticamento muscolare. Come riporta il Corriere della Sera, al suo posto come terzino sinistro giocherà Sergino Dest.