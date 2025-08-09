Verso Leeds-Milan: assenti gli acciaccati Pulisic e Jimenez

Oggi alle 10:10
di Enrico Ferrazzi

In vista dell'amichevole di oggi pomeriggio contro il Leeds a Dublino, Massimiliano Allegri avrà tutta la rosa a disposizione a parte tre giocatori: si tratta degli acciaccati Christian Pulisic e Alex Jimenez, oltre che di Warren Bondo che sarà assente per motivi di mercato in quanto è ad un passo dal trasferimento in prestito secco alla Cremonese. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport. 

Queste le probabili formazioni di Leeds e Milan per l'amichevole di questo pomeriggio a Dublino: 

LEEDS (4-3-3): Meslier; Schmidt, Rodon, Bijol, Gudmundsson; Ampadu, Longstaff, Stach; nonto, Piroe, Aaronson All. Farke 

MILAN (4-3-3): P. Terracciano; Magni, Gabbia, Pavlovic, Estupinian; Musah, Jashari, Sala; Chukwueze, Gimenez, Okafor. All. Allegri.
 