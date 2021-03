Verso Man Utd-Milan, Kessié raggiungerà il numero di presenze di Ruud Gullit

Il countdown si esaurisce pian piano, il big match degli ottavi di Europa League si avvicina. L’obiettivo dichiarato della squadra di Pioli è sempre stato quello di qualificarsi in Champions League, e sfidare il Manchester United all’Old Trafford sarà una prova generale per la “coppa dalle grandi orecchie”. Perché la sfida tra Diavoli rossoneri e Red Devils, di Europa League, ha ben poco: 10 Champions League/Coppa dei Campioni vinte in due, tanti campioni che sono passati (e sono tuttora) nelle due squadre, e poi il riferimento naturale alla storica battaglia nella semifinale di Champions del 2007. Quando Kakà fece impazzire l’Old Trafford, e il 3-0 del ritorno spedì Maldini e compagni nella finale di Atene. L’esito di quella partita ,poi, è storia. Oggi i tempi, però, sono diversi, eppure Milan e Manchester United nella stagione attuale (entrambe al secondo posto in campionato) stanno provando a rialzarsi. Pioli, rispetto a Solskjaer, nella scelta della formazione avrà lo svantaggio delle tante assenze pesanti: basti citare quella dell’ex di turno, nonchè protagonista annunciato, Zlatan Ibrahimovic. Tutto il Diavolo ancora una volta potrà invece contare sul suo faro ivoriano in mezzo al campo. Nelle ultime settimane Kessié è stato dominante, parso a lunghi tratti che fosse di una categoria diversa, “il padre che gioca con i figli”. Oltre alla sua importanza in fase di interdizione (avrà un cliente non facile come Bruno Fernandes), dovrà dare il suo contributo in impostazione, affiancando il giovane collega Tonali. Inoltre, il 79 rossonero raggiungerà in Inghilterra la sua presenza numero 171 con la maglia del Milan, come un certo Ruud Gullit. Forse oltre alle treccine i due giocatori non hanno molte cose in comune, eppure la centralità nella squadra di Pioli di Kessié ricorda l’importanza che aveva l’olandese nel Milan di Sacchi. Franck proverà a festeggiare al meglio questo record con una vittoria contro lo United. Che forse è solo un sogno, ma inseguirlo è d’obbligo. Specialmente se si gioca ad Old Trafford, il “Teatro dei Sogni”.

Giovanni Picchi