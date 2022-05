Verso Milan-Atalanta, l'undici di Pioli: dubbio Krunic-Bennacer

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica alle 18 si scende in campo per la penultima gara di campionato tra Milan e Atalanta, nonchè ultima gara casalinga dei rossoneri in questa stagione. Ma soprattutto il derby lombardo avrà molto da dire sulla lotta scudetto che vede la formazione di Pioli in vantaggio di due punti sull'Inter a 180 minuti dal termine. L'undici che metterà in campo il tecnico emiliano non avrà molti stravolgimenti rispetto a Verona, con gli unici dubbi che rimangono sulla trequarti dove si potrebbero confermare Krunic e Saelemaekers dopo la buona prestazione al Bentegodi. Il dubbio è se far giocare Bennacer affianco a Tonali, con Kessie più avanzato, o confermare il bosniaco. Così dunque potrebbe scendere in campo la squadra rossonera:

Maignan

Calabria, Kalulu, Tomori, Theo

Tonali, Kessie

Saelemaekers, Krunic, Leao

Giroud