Verso Milan-Atalanta: Maignan e Gimenez in dubbio, Sportiello pronto al rientro

Mentre Giorgio Furlani continua la ricerca di un nuovo direttore sportivo, il Milan è concentrato sulla delicata sfida di domenica sera contro l’Atalanta. A Milanello la squadra prosegue la preparazione, ma non senza qualche grattacapo per il Sergio Conceiçao, che dovrà fare i conti con diversi acciaccati.

Non destano preoccupazione solo i lungodegenti Emerson Royal e Ruben Loftus-Cheek, ancora fermi ai box, ma anche Santiago Gimenez e Mike Maignan, due pedine fondamentali dell’undici rossonero. L’attaccante messicano sta smaltendo i postumi del duro colpo al fianco rimediato contro la Fiorentina, e continua ad allenarsi a parte. Il suo rientro in gruppo sarà legato alla scomparsa del dolore, condizione necessaria per affrontare i contrasti in sicurezza.

Più delicata la situazione del portiere francese. I controlli medici effettuati martedì non hanno evidenziato conseguenze dopo il trauma cranico subito a Udine, ma il protocollo medico impone uno stop di almeno una settimana. Il ritorno tra i pali contro l’Atalanta resta dunque possibile, ma sarà determinato dalle sensazioni di Maignan stesso e dalle valutazioni dello staff tecnico. In caso contrario Marco Sportiello è pronto a subentrare da titolare contro la sua ex squadra.

Nel frattempo, Conceiçao inizierà a testare varianti tattiche sul modulo 3-4-3, ormai diventato la nuova base di partenza per il Milan. Una scelta che dovrà adattarsi anche alle condizioni fisiche della rosa, in un momento chiave della stagione.