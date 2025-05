Verso Milan-Bologna di Serie A, le statistiche pre partita

La prossima sarà la 154a sfida in Serie A tra Milan e Bologna; rossoneri vittoriosi in 73 occasioni – solo contro Fiorentina (78) e Roma (80) contano più gare vinte nel torneo - 39 successi rossoblù (compreso uno a tavolino nell’ottobre 1939) e 41 pareggi a completare il bilancio.

Dopo una serie di 13 successi e quattro pareggi contro il Bologna, il Milan ha perso la sfida più recente in campionato, lo scorso febbraio; i rossoblù non vincono entrambe le gare stagionali contro i rossoneri in Serie A dal 1939/40.

Solo contro Juventus (79) e Inter (75) il Bologna ha perso più gare di Serie A che contro Il Milan (73); inoltre, quella rossonera è la squadra contro cui i rossoblù hanno subito più gol nella competizione (245).

Questa sarà la seconda sfida disputata di venerdì tra Milan e Bologna in Serie A; la precedente il 14 febbraio 2014, chiusa sul punteggio di 1-0 per i rossoneri (marcatore Mario Balotelli), padroni di casa anche in quella circostanza.

Il Milan ha perso solo una delle ultime 15 gare di Serie A disputate di venerdi (v Atalanta in trasferta il 6 dicembre scorso), con 10 vittorie e quattro pareggi nel parziale; in generale la formazione rossonera non ha mai perso in casa nelle partite disputate in questo giorno della settimana in Serie A (10V, 7N).

Dopo aver perso tre delle sei precedenti (2V, 1N), il Bologna ha subito un solo ko nelle ultime sette gare di Serie A disputate di venerdì (4V, 2N).

L’ultima volta in cui il Milan è partito da una situazione di un gol di vantaggio e ha poi perso una gara di Serie A risale proprio al match d’andata contro il Bologna, disputato al Dall’Ara il 27 febbraio scorso: all’iniziale rete di Rafael Leão risposero quelle di Santiago Castro e Dan Ndoye, per il 2-1 rossoblù finale.

PRECEDENTI IN CASA DEL MILAN

Il Milan ha pareggiato due delle ultime tre sfide casalinghe in Serie A contro il Bologna (1V), tanti pareggi quanti nei precedenti 16 confronti disputati a San Siro nella competizione (11V, 3P).

Solo contro la Juventus (45) il Bologna conta più sconfitte esterne che contro il Milan (44) in Serie A.

Dopo aver concesso al massimo un gol nelle 13 precedenti sfide, con ben sette clean sheet nel parziale, il Milan ha subito due reti nell’incrocio casalingo più recente contro il Bologna in Serie A (2-2 il 27 gennaio 2024); i rossoneri non subiscono almeno due gol in due gare di fila in casa contro questo avversario nel torneo dal gennaio 1959-maggio 1960 (due).