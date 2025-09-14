Verso Milan-Bologna, le ultime da Sky: Rabiot titolare in mezzo al campo, in difesa c'è Pavlovic

Secondo quanto riferisce Sky, Adrien Rabiot ha vinto il balottaggio con Christian Pulisic e stasera contro il Bologna il francese farà quindi il suo esordio da titolare con la maglia del Milan. Il neo acquisto milanista giocherà in mezzo al campo con Modric e Fofana, mentre gli esterni di centrocampo nel 3-5-2 di Allegri saranno Saelemaekers a destra e Estupinan a sinistra.

L'altro ballottaggio era in difesa dove Pavlovic verrà preferito a De Winter. Insieme a lui ci saranno Tomori e Gabbia. In attacco, partirà titolari Gimenez con alle spalle Loftus-Cheek.

Questa dunque la probabile formazione rossonera: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Gimenez.

