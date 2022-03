Verso Milan-Bologna: sarà la prima volta in assoluto per Marinelli con i rossoneri

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà Livio Marinelli l'arbitro di Milan-Bologna, posticipo della trentunesima giornata in programma lunedì alle 20.45 a San Siro. Per il fischietto di Tivoli sarà l'undicesima direzione assoluta in Serie A, competizione in cui non ha mai arbitrato il Milan seguendo tuttavia in due occasioni il Bologna. Nella gare dirette fino a questo momento, Marinelli ha estratto 39 cartellini gialli e assegnato due rigori.