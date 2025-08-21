Verso Milan-Cremonese: Chukwueze in dubbio, Allegri spera di recuperarlo per sabato
Sabato sera a San Siro il Milan farà il suo esordio in Serie A contro la Cremonese. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Rafael Leao che è stato fermato dal problema al polpaccio rimediato domenica scorsa nel match di Coppa Italia contro il Bari (la speranza è di riaverlo per la successiva trasferta di Lecce). E così in attacco Santiago Gimenez avrà una maglia da titolare insieme a Christian Pulisic.
A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che in dubbio è invece Samuel Chukwueze, il quale è alle prese con un piccolo problema muscolare. Allegri spera di recuperarlo per sabato, altrimenti il Milan sarebbe senza una vera alternativa in panchina per modificare in corsa il suo reparto offensivo.
Pubblicità
News
La Gazzetta e i dubbi su Boniface: "Un 2025 con i cerotti: più partite saltate che gol fatto col Bayer"
Le più lette
1 Milan, per il CorSera all'agente di Gimenez è stato dato il mandato di portare offerte superiori ai 28 milioni
3 Milan-Boniface: l'agente è atteso a Milano per chiudere l'affare. E i rossoneri non mollano nemmeno Harder
Primo Piano
Milan-Boniface: l'agente è atteso a Milano per chiudere l'affare. E i rossoneri non mollano nemmeno Harder
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Dusi (Tuttosport): "Boniface ha fatto vedere cose che possono fare in pochi in Serie A"
Carlo PellegattiIl Teatro delle Vittorie. Hojlund: ancora gli stessi errori? Nome nuovo: Harder. 38 partite in trasferta
Antonio VitielloUna punta e un difensore forte! Grosso problema a San Siro. Quasi 200 milioni di cessioni
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com