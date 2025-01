Verso Milan-Feyenoord: biglietti in vendita da lunedì. Tutte le info

vedi letture

Dopo la fine della fase a campionato di Champions League, che il Milan ha concluso al 13esimo posto con 15 punti, i rossoneri sfideranno ora gli olandesi del Feyenoord, nella doppia sfida valevole per i Playoff di Champions League per accedere al tabellone degli Ottavi di finale. Sfida d'andata a Rotterdam e ritorno a San Siro in programma martedì 18 o mercoledì 19 febbraio.



BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Feyenoord sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Abbonati Champions Pack: dalle ore 12.00 di lunedì 3 febbraio alle 11.59 di martedì 4 febbraio, i possessori del minipack Champions League potranno confermare il proprio posto

Abbonati Serie A: dalle ore 16.00 di martedì 4 febbraio alle 23.59 di mercoledì 5 febbraio, gli abbonati Serie A possono acquistare fino a due biglietti

Fase Milan Club: dalle 12:00 alle 23:59 di giovedì 6 febbraio ogni possessore di CRN richiesta tramite AIMC potrà acquistare fino a 2 biglietti, tutti intestati a titolari CRN richiesta tramite AIMC.

Vendita libera: dalle ore 12 di venerdì 7 febbraio e fino a esaurimento disponibilità

CLUB 1899

Le esperienze Premium con Hospitality per Milan-Feyenoord sono in vendita a partire dalle ore 17.00 venerdì 31 gennaio.