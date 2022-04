Verso Milan-Fiorentina, Messias è favorito per la fascia destra

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce questa mattina il Corriere dello Sport, Junior Messias sarebbe il favorito principale per il ruolo di esterno destro per la gara di domenica contro la Fiorentina. Il brasiliano ha ritrovato la titolarità all'Olimpico e ha giocato una buona prova andando più volte vicino al gol. In settimana è stato anche uno dei calciatori che si è presentato a Milanello martedì, nonostante non ci fosse programmato allenamento.