Verso Milan-Fiorentina. Mutu: "Queste partite possono dare la svolta, soprattutto a livello psicologico"

Intervistato questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, l'ex attaccante della Fiorentina Adrian Mutu ha parlato del delicato momento che sta attraversando la Viola, dicendo la sua anche su Stefano Pioli e sulle partite che la formazione toscana dovrà affrontare da qui alla prossima sosta, a partire da quella contro il Milan di domenica.

Milan, Bologna e Inter, con il Rapid Vienna nel mezzo in Conference: entro fine ottobre si decide il futuro della Fiorentina?

"Sì, credo che sia un momento cruciale. Queste partite possono dare la svolta, soprattutto a livello psicologico. Se la squadra riesce a ritrovare entusiasmo e punti, tutto può cambiare rapidamente. Io ci credo: la Fiorentina ha le risorse per rialzarsi e continuare la stagione in modo positivo".