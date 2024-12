Verso Milan-Genoa: difficile pensare alla soluzione del doppio centravanti, anche se Camarda convince sempre più

Viste le assenze, le scelte in attacco di Paulo Fonseca per la sfida contro il Genoa sono piuttosto obbligate: Tammy Abraham agirà da prima punta, con Samuel Chukwueze a destra e Rafael Leao a sinistra. Difficile pensare alla soluzione del doppio centravanti, anche se Francesco Camarda convince sempre più. Nel ruolo di trequartista centrale verrà con ogni probabilità avanzato Tijjani Reijnders, con Youssouf Fofana e Yunus Musah in mezzo al campo. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Sull'ingresso in campo di Abraham e Camardae l'importanza dei cambi, Fonseca ha dichiarato dopo la vittoria contro la Stella Rossa in Champions League: "È questo che vogliamo. Giocatori come loro (Camarda e Abrahama, ndr), pronti a morire per il Milan. Questo è importante. Camarda e Abraham sono entrati con questi spirito. Sono ovviamente soddisfatto perché sono stati decisivi nella nostra vittoria".