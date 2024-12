Verso Milan-Genoa: i precedenti a San Siro sorridono al Diavolo

Domenica, in occasione della festa per i 125 anni, il Milan ospiterà a San Siro il Genoa dell'ex Patrick Vieira, reduce dall'ottimo pareggio contro il Torino di settimana scorsa.

Il Grifone ha ovviamente intenzione di rovinare la festa al Diavolo per non interrompere, nuovamente, il suo cammino verso la salvezza, ma la Scala del Calcio rappresenta essere per la formazione rossoblù un vero e proprio tabù. I precedenti di San Siro fra il Milan ed il Genoa sorridono infatti ai rossoneri, che in 77 partite sono riusciti ad imporsi in 46, l'ultima nell'anno dello scudetto grazie a Leao e Messias, pareggiando in 20 e perdendo, solo, in 11.