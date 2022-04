Verso Milan-Genoa, stasera il primo confronto tra Pioli e Blessin

In occasione della partita di venerdì sera tra Milan e Genoa, per la prima volta si scontreranno sulla panchina Stefano Pioli e l'allenatore del Genoa Alexander Blessin. Il tecnico tedesco, infatti, è approdato in Liguria solo dopo i due confronti che i rossoneri hanno giàa avuto quest'anno con i rossoblù. In occasione della gara d'andata vinta dal Milan per 0-3 e della sfida di Coppa Italia sempre vinta dagli uomini di Pioli per 3-1, la panchia del Grifone era occupata da Shevchenko.