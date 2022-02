L'entusiamo dopo il derby vinto ha portato tanta voglia nei tifosi del Milan di essere presenti questa sera a San Siro per i quarti di Coppa Italia contro la Lazio: come riporta l'edizione del Corriere della Sera in edicola oggi, per il match contro i biancocelesti sono attesi sugli spalti dello stadio milanese oltre 30 mila spettatori.