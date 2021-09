Si è giocato lo scorso 23 dicembre l'ultimo Milan-Lazio in Serie A. I rossoneri a San Siro, in occasione della quattordicesima giornata, passarono sui biancocelesti soltanto nel finale grazie a Theo Hernandez, l'ultimo giocatore del Milan ad aver segnato un gol alla formazione capitolina in una gara giocata in casa.