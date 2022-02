Verso Milan-Lazio, l'ultimo gol segnato ai biancocelesti in Coppa Italia è di Ibrahimovic

L'ultimo giocatore del Milan ad aver segnato un gol alla Lazio in Coppa Italia è Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante rossonero andò a segno nel gennaio 2012, in occasione del 3-1 ottenuto dal Milan a San Siro ai quarti di finale. Proprio in questo turno della Coppa Nazionale Milan e Lazio si sono affrontate per tre volte, con un bilancio di due vittorie ad uno per i rossoneri.