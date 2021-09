Verso Milan-Lazio, Sarri contro i rossoneri ha perso solo 2 volte in carriera

Maurizio Sarri da pochi mesi è diventato l’allenatore della Lazio, e domenica alle ore 18.00 sfiderà il Milan di Stefano Pioli. Il bilancio del tecnico ex Napoli contro il Milan è positivo: 6 vittorie, 6 pareggi e 2 sole sconfitte in 14 confronti totali in carriera. La partita di domenica, seppur sarà solo la terza di questo campionato, è importante dato che entrambe le squadre sono in testa alla classifica a quota 6 punti.