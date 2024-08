Verso Milan-Monza: verso la conferma del tridente offensivo

Fra due giorni, martedì 13 agosto alle ore 21, il Milan ospiterà il Monza a San Siro per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Si tratta dell'ultimo test amichevole per i rossoneri prima dell'esordio in gare ufficiali che invece è fissato per sabato 17 agosto alle ore 20.45 contro il Torino, sempre a San Siro, in occasione della prima giornata del campionato di Serie A.

Per la prima volta da quando è arrivato a Milano, il tecnico Paulo Fonseca avrà a disposizione tutti gli elementi della sua rosa. Tornano gli ultimi nazionali Maignan, Theo e Reijnders e ci sarà sicuramente spazio anche per Pavlovic e Morata, i nuovi acquisti. In attacco, alle spalle di Jovic, il nuovo allenatore confermerà il tridente pesante formato da Chukwueze, Pulisic e Leao. In porta ci sarà già spazio per Maignan mentre in difesa dovrebbe esserci la coppia Tomori-Gabbia, con Calabria e Theo sulle fasce. In mezzo al campo in tre per due posti: Bennacer, Reijnders e Loftus-Cheek. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport.