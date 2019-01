Verso Milan-Napoli, atteso a San Siro Andriy Shevchenko

Come annunciato dal Milan sul proprio profilo Twitter, domani a San Siro ci sarà un ospite speciale per il match tra Milan e Napoli. Sugli spalti dell'impianto milanese si rivedrà Andriy Shevchenko, leggenda del club rossonero. Ecco il tweet del club: "Domani ci sarà un grande ritorno a San Siro: @jksheva7! Siete pronti a cantare il suo coro? Andriy Shevchenko is coming back to San Siro tomorrow night! Are you ready to cheer him on? #MilanNapoli #ForzaMilan".

